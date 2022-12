Napoli, 3-1 al Crystal Palace in amichevole: decisiva la doppietta di Raspadori

Successo per la squadra di Luciano Spalletti che continua a lavorare verso la gara con l'Inter del prossimo 4 gennaio

Altra vittoria in amichevole per il Napoli. Dopo aver battuto l'Antalyaspor, la squadra di Luciano Spalletti ha vinto anche contro il Crystal Palace alla chiusura del ritiro invernale. 3-1 il risultato della gara in Turchia: di Raspadori la doppietta decisiva nella ripresa. Nel primo tempo era stato Zaha a sbloccare la gara, prima del momentaneo pareggio di Osimhen.