Napoli, verso l’Inter: Insigne e altri tre solo parzialmente in gruppo

Seduta mattutina per il Napoli. Dopo la sosta per le Nazionali, il campionato riparte domenica 21 novembre con Inter-Napoli

Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, il campionato ricomincia domenica 21 novembre con Inter-Napoli, 13esima giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e seduta tattica. Successivamente lavoro di forza e partita a campo ridotto. Meret, Di Lorenzo, Insigne e Zielinski, al rientro dagli impegni con le Nazionali, hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo e parte personalizzato. Lavoro personalizzato in campo per Malcuit.