Napoli-Atalanta, Giuntoli: “Non pensiamo a chi manca, grande gara da fare”

Il ds del club azzurro ha parlato della gara contro la formazione di Gasperini ai microfoni di Skysport

Il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, prima della gara contro l'Atalanta, ai microfoni di Skysport ha detto: «Dobbiamo pensare positivo. È una partita, una tappa di 38 partite. Dobbiamo fare una grande gara, senza pensare a chi può mancare o meno, dobbiamo fare una grande gara». Queste le parole del dirigente in una serata importante per la squadra di Spalletti contro una formazione come l'Atalanta che si sta dimostrando in formissima e pronta a tenersi stretto il suo posto tra le prime quattro.