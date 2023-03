Napoli, Spalletti: “Tutti vogliamo lo scudetto. Kim centrale più forte del mondo”

"Queste sono partite di grandissimo livello per il nostro campionato. Davanti avevamo un'Atalanta che ha fatto un'altra grande partita, ci ha creato problemi, sappiamo cosa significhi giocare contro di loro. Sbloccare questa gara era importantissimo, anche perché venivamo da una sconfitta. I ragazzi meritano questa vittoria. Kim per me è il centrale più forte del mondo. Quello che gli dici codifica, poi parte e va in guerra. Quando decidi di accettare il Napoli, arrivi a conoscere la storia e il sentimento che la gente ha per questa squadra. Con un pubblico così è chiaro che devi osare un po', qualche immaginazione bisogna averla di dove vuoi andare. Qui non si accontentano di arrivare terzi, bisogna vincere".