Napoli, l’ex Ferlaino: “Scudetto? Ci spero. Inter e Milan hanno giocato male”

Le considerazioni dell'ex presidente del Napoli a proposito della squadra azzurra ancora in lotta ai vertici di classifica

Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, ha parlato ovviamente dell'attualità azzurra a margine della presentazione del docufilm "La partita nel fango" dedicato a Diego Armando Maradona. Queste le sue considerazioni: "Un po' di fortuna, ieri l'ha avuta. In pratica pareggiare a 3 minuti dalla fine è sempre una fortuna. Non ci sono grandissime squadre, Inter, Milan e Juve hanno giocato male. Ci spero".