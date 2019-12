RIVALI/ Napoli, Gattuso: “Rinnovi di contratto? Più forti di questi ce ne sono pochi”

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Napoli, Gennaro Gattuso ha parlato anche dei rinnovi di contratto che riguardano alcuni calciatori azzurri (qualcuno seguito dall’Inter): “La mattina entro alle 8.30 e vado via alle 8 di sera, ora la priorità è il campo, allenare chi ho a disposizione, farli stare sul pezzo e parlare tanto, ascoltando anche ciò che dicono. Poi avranno 6 giorni di riposo, dopo incontreremo il presidente col direttore e parleremo di tutto. Per me si deve fare poco, i giocatori ci sono, forti, e spero con tutto il cuore che i giocatori firmeranno i rinnovi perché più forti di questi in giro ce ne sono pochi”.