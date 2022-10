Napoli, Giuntoli: “Grandi partite, ma Spalletti sta valutando cosa non è andato”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dal match sul campo della Cremonese è intervenuto al microfono di Dazn. Queste le sue considerazioni: "Abbiamo sensazioni positive in quest'avvio, ma bisogna sempre migliorarsi. Anche nelle grandi partite c'è qualcosa che non è andato e credo che il mister stia valutando tante cosine per crescere e migliorare. Rinnovi? Stiamo valutando con calciatori che scadono nel 2024 o nel 2025, dei ragazzi che rimangono volentieri. Che hanno accettato dall'inizio il progetto Napoli e credo che vogliano continuare a farlo".