Rai – Napoli, le probabili scelte di Gattuso per l’Inter: un dubbio dell’ultim’ora

L'aggiornamento sulla formazione che scenderà in campo domani al Diego Armando Maradona contro i nerazzurri

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rivelato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli le ultime sulla probabile formazione del Napoli per la sfida contro l'Inter al Maradona. Queste le sue parole: "Gattuso sceglierà soltanto domani. Ad oggi i due ballottaggi vedono Osimhen in vantaggio su Mertens e a sinistra Mario Rui su Hysaj, il portoghese dovrebbe giocare titolare. Per l’attacco con Osimhen prima punta, nell'ultim'ora c'è un ballottaggio a sorpresa tra Mertens e Zielinski nel ruolo di sottopunta".