Napoli, Koulibaly in Coppa D’Africa: positivo al covid

La squadra azzurra ha un altro positivo Zieliński ma anche il senegalese, impegnato con la Nazionale, è in isolamento

Non solo Zieliński, ma anche Kalidou Koulibaly è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore del Napoli n questo momento è in ritiro con il Senegal per disputare la Coppa D'Africa. Sta bene ed è isolamento come altri due compagni, e il portiere del Chelsea Mendy e Diedhiou, attaccante dell’Alanyaspor.