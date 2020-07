RIVALI/ Napoli, Koulibaly: “Siamo motivati per gare come quella con l’Inter. Il passato…”

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Kalidou Koulibaly ha parlato del finale di stagione del Napoli: “Non dobbiamo pensare al passato, sono cose successe e non possiamo cambiarle. Abbiamo chiarito tutto, ed è inutile vivere di rimorsi, dobbiamo guardare al futuro e credere nel lavoro che stiamo facendo. Dobbiamo preparare bene la Champions. Saranno partite secche e sicuramente non dal pronostico scontato. In campionato, poi, dobbiamo affrontare ancora Milan, Inter, Lazio, le motivazioni ci sono”.