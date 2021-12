UFFICIALE – Napoli, Manolas all’Olympiacos a gennaio: il comunicato

Il difensore Kostas Manolas dice addio al Napoli: sarà un nuovo giocatore dell'Olympiacos dalla prossima finestra di mercato

Kostas Manolas dice addio al Napoli. Ecco il comunicato ufficiale diramato dal club in questi minuti in vista del mercato di gennaio: "La SSC Napoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la cessione delle prestazioni sportive di Konstantinos Manolas all’Olympiacos. Lo stesso sarà formalizzato e diverrà efficace con l’apertura della finestra di mercato di gennaio 2022", si legge.