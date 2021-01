RIVALI/ Napoli, Meret: “Grande dispiacere perdere con l’Inter. In dieci uomini…”

Brucia ancora la sconfitta con l’Inter in casa Napoli. Alex Meret, portiere degli azzurri, intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli è tornato sul match di diverse settimane fa: “Ci fu un primo tempo equilibrato, ma nella ripresa creammo tantissimo e facemmo una grande partita anche in dieci uomini. Fu un grande dispiacere perderla, così come quella contro la Spezia, squadra con cui abbiamo creato molto e subito pochissimo. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta, ma questo arriverà”.