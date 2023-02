Napoli, Meret: “+13 sull’Inter? Spalletti ci tiene sull’attenti: sappiamo che…”

Alex Meret, portiere del Napoli , ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Spazio ovviamente anche alla classifica e ad una riflessione sul vantaggio di 13 punti sull'Inter seconda in classifica.

Queste le sue parole: "Il mister è molto bravo a tenerci sempre sull'attenti, pronti a dare il massimo, a partire dagli allenamenti in settimana. E' molto maniacale in tutti gli aspetti. Ci sta dando tanto dal punto di vista psicologica, non ci fa mai abbassare la guardia. Siamo consapevoli di avere un vantaggio importante, ma ci sono tanti punti a disposizione e sappiamo che più ne facciamo ora e meglio è. Il mister ci tiene sempre l'attenzione a mille perché sappiamo che la stagione potrebbe cambiare da un momento all'altro, quindi avanti così".