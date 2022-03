Le rivali – Milan, Pioli: “Napoli? Siamo pronti, il derby ci ha dato energia”

In conferenza alla vigilia del big match contro il Napoli, Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato dello scontro diretto del Maradona

"C'è tutto dentro la partita, anche l'ambiente. Sarà bellissimo lo spettacolo e l'ambiente: sarà stimolante per il Napoli e anche per noi, sarà una partita da giocare per noi".