Napoli, Rrahmani; “Sappiamo cosa vuole Spalletti. Dobbiamo fare ciò che ci dice”

Le parole del difensore azzurro a proposito del lavoro svolto nel ritiro di Dimaro col nuovo tecnico

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, nell'ultimo giorno di ritiro a Dimaro ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il calcio è una professione in cui non si può pensare al passato. Oggi giochi e tutti dimenticano il passato, vedendo come hai giocato oggi. Si guarda sempre in avanti. Abbiamo fatto un bel lavoro in questi dieci giorni. Ogni giorno ci siamo allenati due volte, quindi era un po' dura, ma è normale perché ogni preparazione comincia così".