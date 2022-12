Napoli, Spalletti: “Commesso errori, serve una registrata. Bisogna capire…”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, dopo la sconfitta in amichevole contro il Lille è intervenuto in esclusiva al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Si individuano facilmente gli errori. Abbiamo mantenuto lo stesso livello di ricerca, di intensità, di pressione a tutto campo e per il momento le gambe non vanno dietro a quella che dovrebbe essere la voglia di fare la partita. Bisogna dare una registrata, riuscire a capire che bisogna fare qualcosa di più tutti, individualmente, e poi vedere di dare un po' di equilibrio e non andare sempre a prenderli, altrimenti si rischia di giocare sempre in 60 metri a campo aperto, avendo problemi contro calciatori veloci come quelli del Lille".