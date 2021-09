Napoli, Spalletti: “Gol? Errori dettati dalla pressione. Koulibaly comandante”

Le parole dell'allenatore azzurro ai microfoni di DAZN al triplice fischio di Napoli-Juventus

Al termine di Napoli-Juventus, Luciano Spalletti ha commentato la gara ai microfoni di DAZN. Queste le considerazioni a proposito della vittoria sui bianconeri: "La pressione in generale ha determinato che ci fossero degli errori, sia da parte nostra perché il primo gol è un infortunio, sia da parte della Juventus. Koulibaly? Una roba veramente da dover toccare e vedere da vicino. Lui ha sempre 2-3 punti in più degli altri. Passa sempre davanti a tutto e ha questa forza di essere veramente il comandante di una squadra da un punto di vista di personalità e spessore, è davvero un grande uomo. Manolas dice che siamo fortissimi? Siamo quello che si fa, non quello che si dice. Anch'io ho bellissime intuizioni, poi bisogna mettersi lì ed eseguirle. Anch'io voglio vincere la Champions League, ma bisogna che prima ci vada, per ora non ci gioco (ride, ndr). Ho trovato una squadra che si vuole confrontare, vuole andare a giocare. Noi abbiamo ripreso un discorso che era stato fatto già bene con Gattuso. Si mette poi quel contrasto in più, l'aspetto della personalità per avere il ragionamento da grandi. Ogni tanto si va in confusione e ci si affoga in un bicchier d'acqua. Poi ci sono tante note positive, come Ospina che fa una gran parata su Kulusevski".