Napoli, Spalletti: “Stasera messaggio a noi stessi. Il nostro DNA è chiaro”

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la goleada rifilata dagli azzurri alla Juventus questa sera. Ecco le sue considerazioni: "E' una serata bella, perché la squadra ha giocato bene, su ritmi altissimi come dobbiamo fare. C'è stata anche una cornice di pubblico importantissima. La squadra se l'è giocata nella maniera corretta, se fanno quello che è nelle loro caratteristiche possono venir fuori partite come quella di stasera. Siamo rimasti dentro la partita anche dopo il loro gol grazie all'entusiasmo dei nostri tifosi.

Abbiamo provato a fare le stesse cose di sempre, ci alleniamo per quello. Se andiamo a giocare sui duelli, sui contrasti e sui palloni di nessuno, noi non lo sappiamo fare. Noi dobbiamo giocare, qualsiasi sia il momento della partita. E' il nostro DNA, è quello che dobbiamo cercare di fare. Stasera vado a cena con i miei figli, sto due ore con loro che sono venuti da Milano. Poi domani ci si allena. Messaggio scudetto? Stasera abbiamo mandato più che altro un messaggio a noi stessi, perché poi abbiamo sempre il dubbio di non essere di questo livello qui. I ragazzi l'hanno giocata a viso aperto e hanno tentato di comandarla".