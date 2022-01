Napoli, Spalletti: “Momento particolare, non possiamo fallire. Lobotka come Jorginho”

Le parole dell'allenatore azzurro dopo la vittoria di misura della sua squadra contro la Sampdoria oggi al Maradona

Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con la Sampdoria di questo pomeriggio. Ecco le sue considerazioni: "Sono contento per la squadra, si viene da un momento particolare dove in casa abbiamo lasciato tanta roba dietro e non possiamo fallire. Quando te ne succede più di una ti adatti a quella situazione e avere la reazione forte è sempre difficile, è stato un gol liberatorio quello di oggi. La partita non era facile, la Sampdoria si è presentata con un comportamento abbastanza difensivo e compatto, trovare gli spazi non è mai facile".