Napoli, Spalletti: “Sconfitta che ci costa molto. Ora non dipende più da noi”

Le parole del tecnico degli azzurri dopo la sconfitta con la Fiorentina

Al termine del match perso oggi contro la Fiorentina, Luciano Spalletti ha parlato del suo Napoli ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "E' una sconfitta che ci costa molto e che per certi versi non avremmo meritato. Dopo il pareggio eravamo dentro, poi c'è stato l'episodio del fallo-non fallo di Mario Rui e abbiamo preso il secondo gol, simile anche al terzo con una palla gestita male. Abbiamo un po' di colpe per quanto emerso nelle difficoltà della partita. Mi dispiace per il pubblico e per la squadra, perché l'atteggiamento in settimana è stato giusto. Osimhen oggi non era al massimo, ha saltato un paio di allenamenti, e poteva far sicuramente meglio. Scudetto? Ora cambiano un po' di cose. Si fa tutto più difficile, ma non abbiamo altra scelta se non essere professionisti col timbrino. Ora non dipende più da noi".