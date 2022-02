Napoli, Spalletti: “Scudetto? Inter quella con più potenziale. Voi volete farlo vincere…”

Le parole del tecnico toscano in conferenza stampa dopo la vittoria ottenuta al Penzo contro il Venezia

Luciano Spalletti ha parlato anche in conferenza stampa dopo la vittoria di Venezia. Queste le sue considerazioni sul campionato riportate da TuttoNapoli: "Sconfitta con l'Inter? Noi o siamo forti o non lo siamo. A noi non cambia niente. Napoli deve fare il Napoli sempre. Napoli è stata creata per fare Napoli, sapendo affrontare tutte le questioni in giro per il mondo".