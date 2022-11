Il Napoli non si ferma più e batte anche l’Atalanta a Bergamo 2-1: azzurri a +11 sull’Inter

Il Napoli di Luciano Spalletti non si ferma più. Con i gol di Osimhen ed Elmas, gli azzurri vincono anche sul campo dell'Atalanta

Il Napoli di Luciano Spalletti non si ferma più. Con i gol di Osimhen ed Elmas, gli azzurri vincono anche sul campo dell'Atalanta seconda in classifica e volano momentaneamente in testa alla classifica a +8 sui bergamaschi e a +11 sull'Inter, impegnata domani sera a Torino all'Allianz Stadium contro la Juventus.