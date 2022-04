Juventus, Nedved: “Voglio squadra motivata dopo l’Inter. Allegri? Non ho sentito complimenti”

Pavel Nedved, dirigente della Juventus, è tornato sulla sconfitta della scorsa settimana della squadra di Allegri contro l'Inter

"Ci aspettiamo una squadra stra-motivata, dato che nell'ultima partita (contro l'Inter, ndr) abbiamo ottenuto zero gol e zero punti e in questo non può essere alcuna soddisfazione. I giocatori in scadenza? Al momento non ha senso parlare di futuro, dobbiamo rimanere concentrati sui nostri obiettivi, come il quarto posto, che non abbiamo ancora raggiunto. Poi, ci sarà la semifinale di Coppa Italia. Non so quali complimenti abbia sentito il mister, io non ho sentito alcun complimento. Quello che conta, soprattutto in Italia, è solo la vittoria. Capisco il mister, lui è uno molto pratico, siamo rammaricati".