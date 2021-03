Nocerino: “Scudetto? Milan con qualche intoppo, ma il lavoro resta fenomenale”

L'ex centrocampista Antonio Nocerino ha parlato del Milan, in lotta con Inter e Juventus per lo scudetto, e della costruzione dal basso

Antonio Nocerino, ex centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb dei rossoneri di Pioli e della lotta scudetto: "Il Milan è stato davanti per tanto, poi ha avuto qualche intoppo che ci può stare. Ma nessuno ad inizio stagione pensava che i rossoneri potessero lottare per lo Scudetto, il lavoro resta comunque fenomenale".