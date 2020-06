Nuove sviste arbitrali a favore della Juve, Palmeri: “Quello che ha fatto Rocchi è assurdo”

Juve, ci risiamo. Prima partita dopo lo stop per il coronavirus e prime sviste arbitrali a favore della squadra bianconera. Stavolta, ad essere penalizzato è il Bologna, che si vede negare un rigore e non beneficia dell’espulsione di Danilo, ben prima della seconda ammonizione per il brasiliano durante il recupero.

“Assurdo Rocchi non abbia concesso il rigore su Barrow e l’espulsione diretta di Danilo, avrebbero potuto cambiare la partita. Sul piano della prestazione una Juventus gagliarda merita sapendo soffrire e facendo valere la migliore qualità. Cristiano solista. Che debutto Cangiano!”, ha commentato Tancredi Palmeri.