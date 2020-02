RIVALI/ Milan, l’ex Orlando: “L’Inter non gioca bene. L’importante nel derby…”

Massimo Orlando, ex di Juve, Fiorentina e Milan, ha parlato ai microfoni di TMW soffermandosi – tra i vari temi toccati – anche sul momento della squadra rossonera in vista del derby contro l’Inter: “Col Verona è stata persa un’occasione ma con i veneti è dura. E’ una squadra forte, aggressiva e vanno fatti i complimenti a Juric. Credo che Pioli abbia sistemato delle cose inserendo giocatori che prima non giocavano e che a mio parere dovevano essere inseriti subito, come Bennacer e Krunic, ma è una squadra che ancora ha difficoltà e non ha quella continuità da big. Forse mancano quei grandi giocatori per lottare per qualcosa di importante. Ibrahimovic? L’età si fa sentire ma dà garanzie ai compagni, se butti palla avanti lui la sa gestire e domenica si è sentita la sua assenza. Come giocherei il derby se fossi Pioli? L’Inter non gioca bene ma ha fatto un bel passo avanti con Eriksen con cui ha aggiunto qualità. L’importante è cercare di marcare bene Lukaku e mettere una doppia marcatura su Eriksen”.