Orrico: “Il Napoli di Spalletti? Sembra di leggere un libro di Euclide”

Le considerazioni dell'ex allenatore a proposito del calcio proposito dalla squadra dell'ex nerazzurro

Corrado Orrico, ex Inter, ha parlato del Napoli dell'altro ex nerazzurro Luciano Spalletti ai microfoni di TMW. Questo il confronto con Italiano, avversario degli azzurri questo weekend: "Sono due modi diversi di affrontare il mestiere: da un lato un'inclinazione verso la parte dell'agonismo, del dinamismo e dall'altro la ricerca quasi filosofica di una geometria continua. Guardando il Napoli sembra di leggere un libro di Euclide... Italiano sta sviluppando qualcosa non di poco conto. Il Liverpool è molto simile nel modo di giocare, alle squadre di Italiano. E' la verità. Italiano è riuscito a portare oltre la sufficienza il valore del dinamismo e agonismo".