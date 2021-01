Napoli, buona notizia per Gattuso: Osimhen è guarito dal Covid-19 e torna ad allenarsi

Gattuso e il Napoli possono sorridere: Victor Osimhen è pronto a tornare in campo. L’attaccante nigeriano è risultato negativo al tampone ed è guarito dal Covid-19. A comunicare l’esito del tampone è stato proprio il club partenopeo attraverso i canali ufficiali.

Fermato prima dalla lussazione alla spalla, rimediata in nazionale nigeriana contro la Sierra Leone lo scorso 13 novembre, e poi dal Coronavirus, l’attaccante del club partenopeo non scende in campo dall’8 novembre a Bologna.