Padovan: “Allegri in confusione, non riesce più a guidare la Juve. E la società…”

“Non c’è un gioco, non c’è un’idea, l’allenatore non riesce più a governare la squadra. Giocano calciatori che sono ormai sfiniti come per esempio Bonucci e Cuadrado. La squadra è sbagliata, anche negli acquisti. Allegri è in grande confusione, la società deve fare autocritica. Ci vuole una rivoluzione. Andrebbe fatto un discorso anche su Vlahovic: vale 70 milioni? Sicuramente no dopo un anno di Juve”.