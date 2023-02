Padovan: “Napoli arriverà agevolmente ai quarti di Champions, ma non bastano più”

“In Champions il livello si alza, l’aspettativa anche, la competitività. Vediamo come il Napoli risponderà, io sono sicuro che lo farà benissimo. Con l’Inter una l’ha persa il Napoli, l’altra in Champions contro il Liverpool. Tutto va sempre giocato, non credo però ci saranno problemi di concentrazione. Spalletti può mettere i migliori anche in Champions, ieri non hanno fatto fatica. Credo che il Napoli arrivi agevolmente ai quarti, ma non bastano ora: guardiamo avanti, può essere la grande sorpresa e arrivare tra le prime quattro”, le sue parole.