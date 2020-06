Palmeri: “C’è un caso Icardi al Barcellona. Pressioni mediatiche e politiche senza precedenti”

I problemi economici che attanagliano il Barcellona stanno avendo pesanti ripercussioni anche in chiave calciomercato. Si spiega così il pressing feroce che sta facendo il club catalano per convincere il brasiliano Arthur ad accettare il trasferimento alla Juventus. Un trasferimento fondamentale, per i due club, per mettere a bilancio clamorose plusvalenze e sistemare i rispettivi conti.

“Il Barcellona sta operando una pressione senza precedenti su Arthur perché accetti l’offerta della Juventus. Politicamente e mediaticamente la situazione è simile a quella dell’Inter con Icardi. A oggi Arthur resiste. Vediamo se durerà”, ha commentato Tancredi Palmeri.