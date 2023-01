Gasperini: “Juve? Non sono felice quando cambia la classifica a stagione in corso”

«Se l'Atalanta può essere iscritta alla lotta terzo-quarto posto dopo la penalizzazione inflitta alla Juventus? Non sapevamo all'inizio qual era il nostro traguardo, anche nelle scorse stagioni. Ce lo siamo sempre guadagnato strada facendo e vedendo quanto potevamo essere competitive contro squadre più forti. Non voglio nascondermi, è ancora tutto da giocare e la nostra classifica è buona; è ancora tutto da giocare. Se da un po' di domeniche siamo lì vuol dire che possiamo giocare l'Europa e ci teniamo. Sicuramente è un campionato strano, in cui ci possono essere tanti cambiamenti. E poi devo essere sincero quando vengono cambiate le classifiche a strada in corso non sono così felice. Diventano poi poco credibili i campionati. Se devono esserci le penalizzazioni meglio ci siano a inizio campionato».