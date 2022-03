Pessina: “Miranchuk-Malinovskyi insieme stasera? Situazione difficile. L’Atalanta…”

Il commento del centrocampista dopo la sconfitta dei nerazzurri contro la formazione di Mourinho

Mi viene in mente che la Roma ha fatto una grande partita a livello difensivo. Si è visto da come hanno esultato alla fine, hanno difeso con due linee da cinque e ripartivano. Quello che fanno e fanno bene e ci hanno messo in difficoltà per questo. Abbiamo avuto il pallino del gioco, potevamo fare di più e sicuramente ma loro si sono difesi bene.

Ci manca lucidità forse, è difficile in questo periodo. Da due anni giochiamo tante partite in pochi giorni. Ci mancano dei giocatori ma niente alibi. Deve uscire la qualità dei singoli e quello che c'è stato oggi è stato un metro arbitrale non capito. Uno spalla contro spalla mai fischiato oggi a sfavore nostro ne sono state fischiate 5-6. Non capisco il metro per il quale non si è guardato il fallo fatto da Abraham. Vogliamo andare avanti in Europa e far bene in campionato, dopo una sconfitta non si può essere contenti.