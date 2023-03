Pessotto: “Inter? Gara mai banale, ecco l’obiettivo. Su infortuni e CONI…”

"Sì, siamo fiduciosi, speriamo di arrivare a questi appuntamenti importanti, anche alla Coppa Italia contro l'Inter, al completo per essere competitivi al massimo. La rosa della squadra puntava molto su Di Maria, Chiesa, Pogba ma non li abbiamo mai avuti tutti insieme e speriamo che siano il loro grande contributo in questo finale".

"Non è mai una partita banale. Sarà difficile, ci sono punti importanti in palio. L'obiettivo è quello di mantenere la distanza da loro, poi attendiamo il pronunciamento del CONI. Oggi l'obiettivo è quello di consolidare la posizione in classifica. Non è facile giocare così ma noi dobbiamo pensare solo al campo, perché fuori c'è un'altra squadra che pensa al resto. Noi dobbiamo farci trovare pronti nel caso in cui le decisioni fuori possano essere positive".