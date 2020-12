Napoli, Petagna: “Vittoria contro la Samp ci dà morale per la sfida contro l’Inter”

Ha segnato alla Samp il gol della vittoria per il suo Napoli. Andrea Petagna ha parlato poi ai microfoni di Skysport e si è riferito anche alla prossima sfida, quella di mercoledì sera nel turno infrasettimanale (20.45), contro l’Inter. «Dedico questo gol ai miei genitori perché se gioco ancora è per loro, perché non ho passato dei bei momenti negli anni possibili. È una vittoria molto importante per noi e non era una gara facile perché venivamo da giovedì e da una gara tosta. Ci deve dare fiducia e morale per la sfida di mercoledì contro l’Inter. Sarà veramente difficile», spiega.

-Volevi smettere?

Quando sono uscito dalle giovanili del Milan sono andato alla Samp, poi in B, diciamo che sono stati motivi difficili e avevo pensato di smettere. Grazie a loro sono qui.

-L’abbraccio a Gattuso?

Perché mi ha detto prima della partita che avrei segnato. Sto migliorando molto grazie a lui. Sto giocando in maniera diversa. Lavoro tanto su cross e tiri. Ci sta mancando Oshimen. Lui è forte. Mi sto giocando le mie chance al massimo. Devo continuare a lavorare così. Io devo attaccare la profondità e in rete, ci sono molte occasioni. Dobbiamo entrare a duemila sennò il mister ci mangia nello spogliatoio. Dobbiamo sempre tenere, chiunque entri, stesso livello e stessa concentrazione.

(Fonte: SS24)