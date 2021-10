Pinamonti, escluse lesioni: il comunicato ufficiale dell’Empoli sull’infortunio

L'attaccante si è sottoposto oggi a esami strumentali dopo l'infortunio accusato con la Roma: sospiro di sollievo per l'Empoli

Buone notizie in casa Empoli per le condizioni di Andrea Pinamonti, arrivato in prestito dall'Inter in estate. Ecco il comunicato diramato dal club toscano dopo l'infortunio accusato dall'attaccante contro la Roma: "Empoli Football Club comunica che gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il calciatore Andrea Pinamonti non hanno evidenziato lesioni strutturali ma un quadro di sovraccarico, per il quale il giocatore proseguirà un percorso differenziato specifico con lo staff medico sanitario azzurro". Pinamonti ha dunque nel mirino la partita contro l'Atalanta in programma dopo la sosta per le nazionali.