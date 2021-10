Pioli: “Classifica? Non è importante, lontani dalla fine. Penso alla gara col Porto”

L'allenatore rossonero a Dazn ha parlato della vittoria in rimonta sul Verona e si è soffermato sulla classifica

Eva A. Provenzano

«Conosco bene i miei e non mi meraviglia la reazione. Tre punti che ci permettono di continuare la striscia positiva». Stefano Pioli, a Dazn, ha commentato la vittoria contro il Verona che vale per il Milanla momentanea testa della classifica. «La cosa brutta del gruppo è il coinvolgimento del gruppo, il senso di appartenenza, la voglia di lavorare insieme a Milanello, i ragazzi stanno mettendo da parte anche le loro individualità per il bene del gruppo. Se giochiamo così è perché in allenamento tutti danno il massimo. Alla squadra ho detto di alzare l'intensità, trovare situazione pericolose perché abbiamo la possibilità e le caratteristiche per ribaltarla».

-Questa sera penserà più alla rimonta o alla classifica?

Penserò al Porto, tornerò a casa e mi guarderò il Porto che ha giocato ieri. Per noi è una partita troppo importante. La classifica in campionato adesso non è così importante, siamo lontani dalla fine. Dobbiamo goderci questa partita, i giocatori devono essere contenti per questa vittoria, ma io devo preparare la prossima gara nel migliore dei modi.

-Il recupero di Ibra e Giroud aiuterà?

Sicuramente sì. Ma anche Krunic, Bakayoko, stiamo cercando di recuperare giocatori. Più ne abbiamo a disposizione, più rotazioni ci sono più possono essere alte le prestazioni. Rebic era dolente a fine primo tempo, adesso non l'ho visto e non so aggiungere altro.

(Fonte: DAZN)