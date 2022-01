Milan, Pioli: “Scudetto? Non sarà questo il mese decisivo. Il destino è nelle nostre mani”

Già sapendo il risultato di Atalanta-Inter, il Milan scenderà in campo domani sera a San Siro contro lo Spezia dell'ex nerazzurro Thiago Motta

Marco Macca

Già sapendo il risultato di Atalanta-Inter, il Milan scenderà in campo domani sera a San Siro contro lo Spezia dell'ex nerazzurro Thiago Motta. Ecco come ha presentato in conferenza stampa la sfida del Meazza il tecnico rossonero Stefano Pioli:

Quanto conta oggi battere lo Spezia, pensando anche alla gara dell'anno scorso?

"L'anno scorso fu una settimana non positiva, ma questa è un'altra storia. Ma noi crediamo in noi stessi, il destino è nelle nostre mani".

Il prato di San Siro versa in condizioni indecenti...

"In questo periodo della stagione per il clima che c'è i terreni non possono essere i migliori possibili. A San Siro si sta giocando spesso ed è difficili renderlo migliore possibile. Non credo che l'infortunio di Tomori sia riconducibile al terreno... Spero che il prato migliori dopo la sosta, in modo da giocare su un terreno più pulito su cui la palla scorra più veloce".

Il Milan da scudetto dipenderà dal mercato?

"Noi dobbiamo rispondere sul mercato, credendo nelle nostre qualità e fiducia nei nostri mezzi. La prossima partita è la più importante, ma non credo che sarà un mese decisivo per lo Scudetto. Comunque, noi non facciamo la corsa su nessuno. Vogliamo essere protagonisti ogni partita giocando il nostro calcio".

(Fonte: TMW)