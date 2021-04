Pioli: “Noi più forti di tutti tranne dell’Inter. Unici a tener loro testa”

Parla il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida contro la Lazio: "Non siamo qui perchè siamo stati fortunati"

Non centrare la Champions sarebbe probabilmente un fallimento per il Milan anche se Pioli evita di pensarci: "Non dobbiamo ragionare in questa direzione. Abbiamo dimostrato di essere forti - continua l'allenatore - ma dobbiamo farlo fino alla fine. Le squadre che non arriveranno in Champions saranno ovviamente deluse. La paura se l'affronti scappa. Il nostro motto e' 'Se vuoi, puoi'. E noi vogliamo. Faremo il massimo".