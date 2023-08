Pioli: “Lukaku? Campo diverso dalla carta, Roma molto forte. Su Taremi…”

Il Milan domani gioca contro la Roma e alla vigilia Stefano Pioli ha parlato così in conferenza stampa. "Ogni partita è importante, noi siamo il Milan e vogliamo vincere. La Roma è molto forte e ha un grande allenatore, è stata la migliore per dati offensivi nelle prime due nonostante il solo punto raccolto. Ogni gara vale 3 punti, vogliamo dare continuità e continuare a crescere dopo averlo fatto dalla prima alla seconda. Non saremo diversi noi, vogliamo fare quel calcio ovunque, saranno diversi gli avversari però, vedremo cosa proporrà la Roma. A fine mercato vedrò tutte le rose e gli organici, ora soltanto testa alla Roma e massima concentrazione. Io preferisco giocare in anticipo piuttosto che in posticipo, è una cosa mia personale però. La squadra sta bene di testa e di gambe, non sarà un problema giocare domani sera prima di tutti".

LUKAKU E LA ROMA - "In termini di ambiente cambia poco, da due anni la Roma fa sold out in casa. Bello giocare in stadi pieni, non ci spaventa e anzi, ci stimola. Con o senza Lukaku, con o senza Dybala, la Roma è forte e organizzata. Non so le scelte che farà Mourinho, ma so che lotteranno per le posizioni di vertice e so che ci saranno difficoltà. Lukaku sulla carta è un acquisto importante, è forte. C'è la carta e c'è il campo, vedremo come andrà".