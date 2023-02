Pioli: “Milan all’altezza del Tottenham. Conte? Mi ha chiamato dopo lo scudetto”

"Crediamo di essere all'altezza del Tottenham . Vincere la Champions a oggi è un sogno". Questi i messaggi condivisi da Stefano Pioli nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia dell'impegno del Milan contro il Tottenham che vale l'andata degli ottavi di finale. Ma i rossoneri dovranno fare ancora a meno di Bennacer : "Si è allenato con noi, ma non è al 100% e non possiamo rischiare. Non ci sarà".

Chiaro il parere sull'avversario: "Non posso sapere cosa vivono i nostri avversari, so quello che sentiamo noi. Siamo molto motivati ed è normale. Dobbiamo giocare bene, provare a essere sempre pericoloso e comandare la partita. Ci sarà un tridente offensivo di alto livello e la fase difensiva dovrà essere compatta. Una settimana fa hanno battuto il City ma non arriviamo meglio noi o peggio loro. Conte? Grande allenatore e uno dei pochi colleghi che mi hanno chiamato per congratularsi per il titolo".