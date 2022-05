Pioli: “Atalanta, servirà il miglior calcio domani. Inter? Non mi interessa se…”

In conferenza stampa, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato così verso la sfida di domani contro l’Atalanta

In conferenza stampa, l’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato così verso la sfida di domani contro l’Atalanta: “Dalla partita contro la Lazio che giochiamo match da dentro o fuori. Abbiamo superato delle tappe difficili. Sappiamo l’importanza della prossima gara e il peso che ha la classifica, l’Atalanta in trasferta è la migliore per punti dopo noi. Dovremo giocare il miglior calcio. Avere lo stadio tutto rossonero domani ci dà ancora più carica ed energia, sappiamo quanti sono bravi e forti a sostenerci. La squadra è molto attenta, serena, ha lavorato molto bene e abbiamo preparato nel migliore dei modi la partita di domani. Domani sono 3 punti a disposizione molto importanti, poi ce ne sarà un’altra però. La nostra mentalità non deve cambiare per questa partita”.

IBRAHIMOVIC - “The last dance? Non credo, mancano due partite. Non lo so, mi auguro di no, è un campione con la c maiuscola. Non parlo di aspetto tecnico e tattico, ho una stima nei suoi confronti che è smisurata. Ha intelligenza e maturità per capire cosa sarà il meglio per il futuro. Importante per lui ora è la partita di domani, come per tutta la squadra”.