Pioli: “Il derby? Ci sarà tempo per prepararlo. Concentrati sull’EL, poi penseremo all’Inter”

L'allenatore del Milan ha parlato prima della partita contro la Stella Rossa, la gara che precede quella contro i nerazzurri

Abbiamo voluto con tutte le nostre forze e i preliminari essere qua in questo momento. Siamo contenti del nostro percorso. Dobbiamo mantenere grandi umiltà ma conservare anche convinzione e fiducia nelle nostre qualità. Quindi la partita di domani è quella che volevamo, difficile. Poi ci sarà il tempo necessario per preparare bene il derby.

Questo periodo è molto importante per noi. Nei prossimi 18 giorni giocheremo 6 partite perché dopo la Roma avremo anche l'Udinese e poi il Verona. Tutte gare importanti perché comincia il periodo decisivo in EL e in campionato. Ogni partita va affrontata al massimo ed è quello che dobbiamo fare a partire da domani.

A Skysport l'allenatore ha aggiunto: «Il Milan in Europa ha sempre primeggiato. Abbiamo fatto tutto per cercare di essere in questa competizione e saremo una sorpresa anche in questa. Turn over? Comincia un momento del campionato molto impegnativo. Dosare bene la condizione e le energie dei miei giocatori sarà importante. Ho tutti a disposizione, mi serve una squadra competitiva in EL e poi prepareremo il derby».