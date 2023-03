Pioli: “Ai quarti spero di non prendere Inter o Napoli. Preferirei il Bayern”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo il passaggio del turno contro il Tottenham in Champions, Stefano Pioli ha ammesso di preferire di non incontrare una squadra italiana ai quarti:

"Il passaggio del turno ci deve dare più convinzione e fiducia da buttare in campionato e sperando di arrivare più avanti possibile in Champions. Preferirei non incontrare le italiane nel modo più assoluto. Al di là del derby o del Napoli, è bello affrontare squadre che di solito non affrontiamo. Come concetto, mi piacerebbe giocare contro il Bayern che è una delle migliori ed è una delle candidate a vincere, sarebbe stimolante"