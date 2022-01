Pioli: “Se comincia la rincorsa all’Inter? Parte obiettivo di fare più punti di un anno fa”

L'allenatore rossonero ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma nella consueta conferenza stampa di Milanello

Il nostro progetto è avere tutti gli uomini a disposizione. La sosta ci ha aiutato in questa situazione, sicuro. Avevamo bisogno di riposo e anche di lavorare bene, con volume e intensità. Abbiamo fatto bene entrambi le cose. Abbiamo recuperato diversi giocatori, che non possono essere al 100%, ma saranno presto in condizione.

Non è una situazione normale, chiaro. Ma non lo è per nessuno, non solo nel calcio, ma anche per tutti i cittadini. I contagi stanno risalendo. Quando si parla della salute è chiaro che è il primo obiettivo quello di preservarla, stiamo rispettando tutti i protocolli. Situazioni anomale ci sono. Degli imprevisti però possono verificarsi lo stesso, per questo tutti devono alzare il livello dell'attenzione in questo momento, perché tutti dobbiamo essere disponibili e pronti per giocare. Può succedere che qualcuno non abbia la possibilità di giocare.