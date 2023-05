Milan, Pioli: “Delusione è grande per quei primi 15 minuti dell’andata”

Le parole dell'allenatore rossonero dopo la sconfitta con l'Inter e l'eliminazione dalla Champions League

Stefano Pioli, dopo l'eliminazione dalla Champions del suo Milan, ai microfoni di SportMediaset, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: «Cammino comunque strepitoso? Sì, la delusione è grande, parliamoci chiaro. Perché abbiamo fatto un grandissimo percorso in CL ed era difficile pensare che una squadra che nella scorsa stagione era uscita al primo turno della Coppa potesse arrivare in semifinale contro Tottenham e Napoli. Volevamo andare in finale, che poi conta quella, conta vincere. La delusione c'è perché abbiamo condizionato questa semifinale con i primi 15 minuti della gara d'andata. Per il resto abbiamo incontrato una squadra forte e siamo stati all'altezza. Abbiamo avuto le occasioni per sbloccarla, non posso rimproverare nulla ai miei, hanno dato tutto e hanno provato a livello di gioco ed energia. Ora dobbiamo finire bene questa stagione».

C'è qualche rimpianto?

Se dopo 12 minuti dalla prima semifinale sei sotto di due gol diventa difficile tutto. Chiaro che l'Inter ha vinto entrambi le partite e i giudizi sono spesso riconducibili al risultato finale ma non credo che loro abbiano dominato, la partita l'abbiamo fatta stasera. Sicuramente molto più simile al secondo tempo dell'andata. Ma non abbiamo segnato e questo è stato il nostro limite.

Getty Images

-Complimenti per il lavoro complessivo fatto al Milan. Si poteva cambiare prima?

Cosa si intente per cambi tardivi? Cambiato dopo il gol? Stavo facendo i cambi perché stavamo gestendo bene la palla ed arrivavamo nei pressi dell'area avversaria anche se non eravamo precisi. Li stavo preparando e abbiamo preso gol, poi la partita lì è quasi finita e l'aspetto mentale per noi è stato una botta.

-Cosa dell'Inter vi dà più fastidio in queste quattro partite?

Non siamo riusciti ad essere pericolosi come di solito siamo, per la compattezza dell'Inter e per un ritmo e una precisione che dovevano essere migliori da parte nostra. Nelle semifinali di CL il livello di prestazione è altissimo. Noi oggi ci abbiamo provato, ma non siamo stati così precisi e lucidi e c'è da dire che l'Inter in queste partite alle prime situazioni pericolose ci fa gol, noi non siamo riusciti a fare la stessa cosa.

(fonte: SM)