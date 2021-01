Pioli: “Con l’Inter alla pari e senza prestazione attenta rischi. Ibra difende il gruppo”

Stefano Pioli, a Skysport, dopo la partita con il Bologna ha sottolineato: «È stata una partita difficile e combattuta e sapevamo che il nostro avversario non ci avrebbe permesso di vincerla a mani basse. Il Milan mi è piaciuto per intensità».

«Le sconfitte con Atalanta e Inter? Può succedere. Sappiamo quanto è difficile mantenere il livello dell’attenzione e lo abbiamo abbassato un po’ contro l’avversario sbagliato. Abbiamo abbassato l’attenzione con l’Atalanta che è una grande squadra e abbiamo subito. Nell’altra partita abbiamo giocato alla pari. Ma contro una squadra forte se la tua prestazione non è veramente precisa e attenta rischi. Abbiamo lavorato bene in settimana per preparare la gara con il Bologna. Ibra? Sempre presente in area di rigore, ha vinto tanti duelli. Lui è il nostro campione, difende il gruppo, lo stimola sempre. Se è vero che la forza del gruppo sta nel branco e la forza del branco sta nel gruppo cominciamo ad essere abbastanza forti».

(Fonte: SS24)