Pioli: “Non pensiamo alla Supercoppa, Lecce è più importante. Napoli a +10? Noi…”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Stefano Pioli a parlato così prima di Lecce-Milan: "Non pensiamo alla Supercoppa"

"Le scelte dimostrano che non si guarda alla Supercoppa? Lecce è la partita più importante, ci può dare un miglioramento in classifica e una vittoria importante. Poi la Supercoppa arriverà tra quattro giorni, avremo il tempo di recuperare e ci saranno altre possibilità di scelta. Siamo concentrati su questa partita di Lecce. Napoli a +10? Non dobbiamo pensare al Napoli ma cercare di alzare il nostro livello, giocare la miglior partita possibile e cercare di vincere. Dobbiamo pensare al nostro percorso e cercare di vincere più partite possibili, si stanno facendo bilanci riduttivi ma dobbiamo pensare ad oggi"