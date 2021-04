Juve, su Pirlo si allunga l’ombra di Allegri. A prescindere dal piazzamento in CL

Dopo le ultime deludenti prestazioni della squadra bianconera i dubbi della dirigenza sul tecnico sono in aumento

Massimiliano Allegri è stato accostato anche all'Inter ad un certo punto. Quando si parlava dell'addio di Conte dopo la sua uscita in tv e prima del patto di Villa Bellini. Ma adesso l'ombra dell'allenatore toscano torna a farsi più forte sull'allenatore della Juve, Pirlo . Hanno colpito molto le parole di Paratici prima della partita contro la Fiorentina, quando ha parlato del futuro del tecnico e ha sottolineato che resta con la qualificazione in CL. E ha specificato che la società nemmeno pensa alla possibilità di non qualificarsi.

"Pirlo difficilmente resterà senza la qualificazione all’Europa che conta, ma dopo le ultime deludenti prestazioni i dubbi della dirigenza sono in aumento e la sua conferma potrebbe essere indipendente dal piazzamento e dalla conquista della Coppa Italia", scrive La Gazzetta dello Sport. L'ex centrocampista bianconero si gioca tutto nelle ultime gare. Intanto si allunga l'ombra di Allegri su di lui perché Max è considerato l'uomo giusto per molti per le vittorie in campionato e perché è arrivato fino in fondo in CL.