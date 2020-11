Pirlo: “Tante squadre in pochi punti? Immaginavamo, nessuna ammazzerà il campionato”

Andrea Pirlo, alla vigilia della partita in Champions della sua Juventus contro il Ferencvaros, ha risposto anche ad una domanda sull’andamento del campionato. Tante squadre in pochi punti e lotta per il titolo ancora non definita. E l’allenatore bianconero ha risposto così: «Ce l’aspettavamo perché sarà un percorso equilibrato tra covid19 e tante partite. Ci saranno tanti infortuni. Non ci sarà una squadra che ammazzerà il campionato. Tante ottime squadre che se la giocheranno fino alla fine».

(Fonte: SS24)